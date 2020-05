Incêndio em ventilador faz cinco mortos em hospital com doentes coronavírus na Rússia

Pelo menos cinco pessoas morreram durante um incêndio numa unidade de cuidados intensivos num hospital de São Petersburgo, na Rússia, que tratava atualmente doentes infetados com coronavírus.O alerta para o incêndio foi dado pelas 06h30 locais desta segunda-feira, para o Hospital Saint George, uma unidade de tratamento de pacientes com Covid-19.Segundo declarações das autoridades à imprensa local, as cinco vítimas mortais estavam a receber tratamento através de ventilador. De acordo com as investigações preliminares, tudo indica que o fogo terá tido origem num desses aparelhos, através de um curto circuito.O incêndio, que atingiu uma área de dez metros quadrados, deu-se no sexto piso do hospital, em São Petersburgo, obrigando à retirada de 150 pessoas, incluindo doentes e pessoal médico. Os bombeiros estiveram no terreno para controlar as chamas.Já este domingo, um incêndio num lar perto de Moscovo provocou 10 mortos.