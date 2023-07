Incêndio florestal obriga a evacuar várias aldeias na Suíça

Um incêndio florestal numa zona montanhosa da Suíça obrigou à evacuação de várias aldeias e à retirada de moradores das suas casas desde segunda-feira.As chamas estão a ser combatidas por cerca de 200 bombeiros. De acordo com o jornal suíço RTS, mais de 200 pessoas foram forçadas a abandonar as suas habitações e já foram mobilizados cinco helicópteros, com o objectivo de impedir a propagação do fogo que já se alastra por 12 quilómetros, em Haut-Valais.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas, nem se sabe quando poderá ter fim. A região está a ser afetada pela mesma onda de calor que assola o sul da Europa.





