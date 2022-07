Las oficinas de la escuela Aerolink (aeropuerto de Sabadell) en llamas tras un incendio en uno de los huertos que rodean el aeropuerto. pic.twitter.com/jpXd7w2JAR — Starman (@exLuna_scientia) July 16, 2022

Um incêndio florestal, junto ao aeroporto de Sabadell, em Barcelona, Espanha, afetou as instalações e forçou o encerramento do tráfego aéreo na região. Oito equipas de bombeiros, assistidas por um veículo áereo, combatem as chamas no local.Segundo o ElPeriodico, o incêndio começou no início da tarde deste sábado e posteriormente entrou no terreno do aeroporto, que ativou um plano de emergência.