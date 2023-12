Incêndio mata cinco crianças em casa após pai sair para comprar prendas de Natal

Um incêndio numa casa matou cinco crianças no Arizona, EUA, este sábado. O pai, que tinha saído para comprar prendas de Natal e mercearia, chegou a casa e encontrou o edifício consumido pelas chamas, avança a Associated Press (AP).As autoridades ainda não conseguiram determinar qual terá sido a origem do incêndio, que começou no sábado à noite na área do hall de entrada da casa de dois andares. As chamas e o fumo impediram as crianças de escapar.Os corpos das crianças foram encontrados num dos quartos da casa, informam as autoridades, citadas pela AP. Nas chamas morreram uma menina de quatro anos e os três irmãos - de 2, 5 e 13 anos - e ainda um menino de 11 anos, parente da família, e que estava de visita.Vários vizinhos usaram mangueiras e partiram janelas para tentar entrar na casa em chamas. Na altura, não sabiam se estava alguém em casa. "Estávamos a gritar a plenos pulmões", disse o vizinho Patrick O'Neal aos jornalistas, esta segunda-feira, citado pela AP. "Não vimos nada. Não ouvimos nada. Há muitos tipos aqui que teriam entrado no fogo se soubéssemos que havia crianças... Fizemos tudo o que podíamos".