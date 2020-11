Pelo menos dez pessoas morreram este sábado na Roménia vítimas de um incêndio na unidade de cuidados intensivos de um hospital público na província de Neamt, no noroeste do país, anunciou a EFE.

Segundo os primeiros relatos, as vítimas "eram doentes com covid-19", declarou aos órgãos de comunicação social local a porta-voz da Inspeção para as Situações de Urgência, Irina Popa.

Um médico do plantão encontra-se entre a vida e a morte depois de sofrer queimaduras em 80% do corpo, acrescentou a imprensa local.