Incêndio na embaixada da Suécia em Bagdad após invasão de manifestantes

Manifestantes revoltados com a queima de um exemplar do Alcorão invadiram esta quinta-feira a embaixada da Suécia em Bagdad, desencadeando um incêndio, noticiou a agência Associated Press (AP).

A agência de notícias France-Presse (AFP) indicou que a embaixada foi incendiada durante a manifestação organizada por partidários do líder religioso xiita Moqtada al-Sadr.

Fumo elevava-se do prédio da representação diplomática sueca, enquanto dezenas de manifestantes se encontravam no local, observou um correspondente da AFP desde o telhado de um prédio no bairro, onde as forças de choque iraquianas estavam posicionadas.