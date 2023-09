Incêndio num prédio mata 56 pessoas no Vietname

Um incêndio que deflagrou num prédio em Hanói, capital do Vietname, matou 56 pessoas e feriu outras 37, informou a polícia esta quarta-feira, citada pela Reuters. Entre as vítimas mortais estão crianças.De acordo com a agência noticiosa oficial do Vietname, o fogo teve início durante a noite num edifício de nove andares, onde residem cerca de 150 pessoas. A mesma fonte avança ainda que o incêndio foi dominado por volta das 2h00 locais (20h00 em Lisboa).De acordo com a imprensa estatal, várias vítimas foram internadas em hospitais locais com múltiplos ferimentos, depois de terem saltado das janelas do prédio na tentativa de escapar das chamas.O proprietário do prédio foi detido pela polícia, acusado de violar os regulamentos de prevenção de incêndios, segundo informou o Ministério da Segurança Pública vietnamita em comunicado citado pela Reuters, acrescentando que está em curso uma investigação sobre o caso.