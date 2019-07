Incêndio obriga à evacuação de oceanário em Valência

O Oceanográfico de Valência foi evacuado esta terça-feira devido a um incêndio que deflagrou cerca das 11h00 (10h00 em Portugal continental), segundo avança o Gabinete de Comunicação de Emergências e Segurança da Comunitat Valenciana, no Twitter.

As autoridades estão no local e os bombeiros encontram-se a combater as chamas. O fogo já está controlado.

Incendio en el oceanografico de Valencia. Visitantes desalojados. pic.twitter.com/hpmzur46WR — Busista (@Elbusista) July 9, 2019

O incêndio teve origem numa torre externa ao edifício.

A mesma fonte avança que a evacuação foi feita em segurança e, até ao momento, não existem danos registados.

Incendi a una torre exterior prefabricada de l' @Oceanografic_vl a la zona dels taurons. Els @bomberosvlc envia 4 doracions i #PoliciaGV dos patrulles. — GVA 112CV (@GVA112) July 9, 2019