Incêndio obriga a suspender todos os voos de aeroporto de Roma

Um incêndio no aeroporto Ciampino, em Roma, obrigou a encerrar o edifício e a suspender todos os voos. Segundo as autoridades aeroportuárias, o incidente não causou feridos ou danos patrimoniais.

Nas redes sociais, foi pedido aos passageiros que contactem as companhias aéreas para terem informações sobre os seus voos.





