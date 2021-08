Incêndio perto de Atenas força à evacuação de várias casas

Atenas voltou esta segunda-feira a sofrer com os incêndios após um novo fogo ter deflagrado numa montanha perto da cidade portuária de Lavrio.O incêndio forço à evacuação de casas perto da capital grega. De acordo com a agência Reuters, pelo menos 71 bombeiros lutam contra as chamas a cerca de 60 quilómetros a sul de Atenas ajudados por dez meios aéreos.O fogo começou numa área de vegetação rasteira, mas o vento levou a que as chamas se aproximassem de pinheiros próximos.Mais de 500 incêndios florestais devastaram a Grécia nas últimas semanas numa onda de calor severa e prolongada. As temperaturas chegaram a atingir os 45 graus.O maior incêndio, na ilha de Evia, perto da capital, durou mais de uma semana no início de agosto até ter sido dominado.