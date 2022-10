Incêndio queimou 500 hectares em Espanha desde domingo por causa do vento forte

O mau tempo em Espanha provocou centenas de ocorrências desde domingo, no norte do país, entre elas, um incêndio florestal no País Basco, por causa do vento forte, que queimou mais de 500 hectares em pleno outono.

A meteorologia na Península Ibérica está a ser influenciada desde a madrugada de sábado pela depressão Beatrice que, no caso de Espanha, provocou mais de 300 ocorrências, entre voos desviados ou cancelados, árvores caídas ou pequenas inundações.

Mas em Biscaia, no País Basco, os ventos fortes, sem chuva, aliados a temperaturas anormalmente altas para a época e a uma vegetação seca após um ano com mínimos de precipitação, dificultaram o controlo de um incêndio, que chegou a ter quatro frentes, obrigou a evacuar duas aldeias e destruiu pelo menos uma casa de primeira habitação, segundo revelaram as autoridades do governo regional basco, no nordeste de Espanha.