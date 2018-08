Incêndio revela mensagem oculta da 2ª Guerra Mundial na Irlanda

Bray Head e teve o auxílio de meios aéreos para a sua extinção.



Após apagadas as chamas, os helicópteros avistaram a curiosa mensagem no solo com a palavra "Eire", que significa Irlanda no idioma local.



A polícia irlandesa decidiu partilhar no Twitter a descoberta. "Uma equipa da Unidade de Apoio Aéreo da Polícia identificou o sinal "EIRE" que data da Segunda Guerra Mundial. A mensagem é visível ao longo da costa", escreveram.





A Garda Air Support Unit crew spotted that the fire on Bray Head has revealed an "EIRE" sign dating from the Second World War.



We see these around the coastline but haven’t seen this before. pic.twitter.com/I6cwIrIori