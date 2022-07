Incêndios em França deixaram já mais de 12 mil pessoas desalojadas

em Gironda, perto da cidade francesa de Bordéus.

Os incêndios florestais em França já atingiram este sábado quase 10 mil hectaresDe acordo com as autoridades francesas, citadas pela Reuters, mais de 12 mil pessoas já foram retiradas das suas casas na região e mais de mil bombeiros estão no combate às chamas."Dadas as condições meteorológicas e os riscos de início de incêndios, as autoridades bloquearam temporariamente o acesso à área florestal para atividades profissionais e de lazer", referiram, em comunicado.Na cidade vizinha Landiras, onde 6 500 hectares foram queimados e 2 200 pessoas retiradas das suas casas, os incêndios continuaram a alastrar-se durante a noite devido aos ventos fortes.Os incêndios florestais têm assolado a França durante as últimas semanas, bem como outros países europeus como Portugal e Espanha. Em causa estão as subidas acentuadas das temperaturas.