Incêndios em Londres já destruíram 41 edifícios

"Foi o dia mais movimentado desde a Segunda Guerra Mundial" para os bombeiros, referiu o Presidente da Câmara Municipal de Londres, acrescentando que estavam mais de 12 incêndios em simultâneo.

As altas temperaturas na Inglaterra estão a provocar grandes incêndios em Londres e a destuir centenas de casas.O Presidente da CâmaraSadiq Khan revelou, esta quarta-feira, citado pela Sky News, que 41 casas tinham sido destruídas em Londres, na noite mais movimentada para dificil desde para o país em muitos anos.Em Wennington e Dagenham, as pessoas foram forçadas a fugir das suas casas à medida que os edifícios se incendiavam. No bairro de Havering, em Wennington, no leste de Londres, oito casas ficaram destruidas e várias propriedades foram evacuadas.De acordo com Khan, esta terça-feira, os bombeiros receberam 2600 chamadas, quando normalmente receberiam cerca de 350, e 500 num dia mais atarefado."Receio que as más notícias sejam, como podemos ver pelas imagens, 41 propriedades destruídas em Londres, 16 bombeiros feridos até agora, dois levados para o hospital por causa do calor", disse o presidente da câmara.