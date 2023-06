Incêndios florestais no Canadá voltam a recrudescer e combate pode durar todo o verão

Os incêndios florestais voltaram a intensificar-se no oeste do Canadá, obrigando à retirada de milhares de pessoas das suas casas, enquanto no leste, no Quebeque, as autoridades vaticinaram este sábado que o combate às chamas durará todo o verão.

Após alguns dias de tréguas, as chamas reacenderam na província de Alberta, tendo uma ordem de evacuação, a segunda desde maio, sido emitida na sexta-feira na cidade de Edson, com 8.400 habitantes.

Numa outra província, Colúmbia Britânica, o município de Tumbler Ridge, com 2.400 habitantes, foi também evacuado depois de um incêndio se ter aproximado da cidade.