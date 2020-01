Incêndios levam milhares de australianos a protestar e a pedir demissão do primeiro-ministro

Milhares de australianos manifestaram-se esta sexta-feira em várias cidades do país para pedir a demissão do primeiro-ministro, Scott Morrison, devido à sua inação em relação aos incêndios florestais e à falta de compromisso para com o clima.

"Estamos a protestar porque estes incêndios não têm precedentes, estão ativos desde setembro e precisamos de ações urgentes para os combater e para lutar contra as alterações climáticas", defendeu à agência Efe Anneke De Manuel, uma das organizadoras do protesto realizado pelo grupo de estudantes universitários ecologistas 'Students for Climate Justice' e o movimento 'Extinction Rebellion'.

O protesto visa conseguir que seja feita "a transição imediata e a 100% dos combustíveis fósseis para energias renováveis e a demissão de ScoMo (alcunha dada ao primeiro-ministro Scott Morrison)", sublinhou Anneke De Manuel.