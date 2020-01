Incêndios não dão tréguas na Austrália. Autoridades pedem retirada de 240 mil pessoas no estado de Victoria

As autoridades australianas enviaram esta sexta-feira mensagens de texto a cerca de 240.000 pessoas para lhes pedir que se retirem de várias áreas ameaçadas pelos incêndios florestais no estado de Victoria, jurisdição declarada em estado de desastre.

As temperaturas estão esta sexta-feira em torno de 40 graus em várias partes da Austrália e espera-se que durante a noite as condições meteorológicas no sudeste do país piorem, aumentando os incêndios numa zona onde já morreram mais de uma dezena de pessoas e onde foram destruídas pelo menos 500 casas.

Segundo o instituto de meteorologia australiano, uma frente fria está a mover-se para o centro e para a costa leste de Victoria, provocando ventos de até 90 quilómetros por hora.



Em atualização