Incidência acumulada da Covid-19 em Espanha entre os jovens aumenta para 717 casos

A incidência acumulada em Espanha mantém esta terça-feira a tendência de subida, tendo aumentado para 225 casos e, no caso dos jovens entre 20 e 29 anos, para 717 casos diagnosticados por cada 100.000 pessoas nas últimas duas semanas.

Segundo os números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol, a incidência acumulada (nível de contágios) teve uma subida de 21 unidades, tendo passado dos 204 (segunda-feira) para 225 casos (hoje) diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas.

As comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados são as da Catalunha (493), Cantábria (341), Castela e Leão (283), Comunidade Valenciana (217) e Andaluzia (201).