A incidência acumulada de covid-19 em sete dias aumentou na Alemanha para 164 casos por 100.000 habitantes, em comparação com 161,1 de quinta-feira, com 27.543 novas infeções nas últimas 24 horas.

O número de mortes relacionadas com o novo coronavírus subiu para 265 nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Instituto Robert Koch de virologia esta sexta-feira atualizados.

O fator de reprodução semanal é 1,01, o que significa que cada 100 infetados infeta uma média de 101 outras pessoas.