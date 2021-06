Incidência acumulada em Espanha sobe para 107 casos por 100 mil habitantes

O número de contágios de covid-19 em Espanha continua a aumentar, tendo subido hoje para quase 107 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nas últimas duas semanas, mais sete casos do que na segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde espanhol.

A incidência acumulada subiu dos 100,06 casos comunicados na segunda-feira para os 106,82 de hoje, sendo as comunidades autónomas espanholas com os níveis mais elevados as da Cantábria (180), Andaluzia (164), Catalunha (147), La Rioja (134) e Canárias (113).

De salientar que entre os jovens de 20 a 29 anos a incidência acumulada alcança os 251 casos.