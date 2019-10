Independência une autarcas da Catalunha

O presidente do governo da Catalunha, Quim Torra, recebeu ontem no Palácio da Generalitat em Barcelona (sede do governo autónomo) os autarcas de mais de 800 dos 947 municípios da Catalunha, num ato contra a condenação de nove líderes separatistas a penas de prisão entre 9 e 13 anos.Torra agradeceu o apoio "à luta pelas liberdades" e sublinhou que "o compromisso com a autodeterminação já não tem retorno".Apesar da limitação aos discursos, um dos autarcas condenou as cargas policiais contra os manifestantes que durante vários dias desfilaram em Barcelona e noutras cidades catalãs.Os autarcas de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Terrassa, Badalona e Sabadell, as cinco maiores cidades da Catalunha, que representam um terço da população, não estiveram no evento. A ausência de Ada Colau, autarca de Barcelona, foi lamentada pelo presidente da Associação de Municípios pela Independência (AMI).