Índia acusa exército chinês de "provocações" na fronteira

A Índia acusou esta segunda-feira o exército chinês de realizar "movimentos militares provocatórios" na fronteira entre os dois países, uma "violação" dos acordos estabelecidos depois de um confronto em junho em que morreram pelo menos 20 soldados indianos.

"Na noite de 29 para 30 de agosto, as tropas do Exército de Libertação do Povo Chinês violaram o consenso anterior alcançado durante as reuniões diplomáticas e militares devido ao confronto em Ladakh", indicou o Ministério da Defesa indiano em comunicado.

Segundo o Ministério da Defesa indiano, as tropas chinesas "realizaram movimentos militares provocatórios" na área estratégica do lago Pangong, localizado em Ladakh, no oeste dos Himalaias.