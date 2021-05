Índia bate novo recorde de 3689 vítimas mortais da pandemia de Covid-19 em 24 horas

AÍndia voltou este domingo a bater o recorde de vítimas da Covid-19 num só dia, com 3689 mortos e mais de 400 mil novos casos nas últimas 24 horas. Os hospitais de Nova Deli e das outras maiores cidades do país estão a braços com falta crónica de camas e de oxigénio. A tragédia causada pela nova vaga de Covid já teve preço político para o partido Bharatiya Janata, do PM indiano Narendra Modi, que este domingo perdeu por larga margem as eleições em Bengala Ocidental, um de quatro estados que foram a votos.









Modi esperava ganhar terreno nesse estado, mas o BJP conquistou apenas 75 assentos na assembleia local, subida clara em relação a 2016 mas muito aquém das previsões. O vencedor foi o All India Trinamool Congress, de Mamata Barnajee, que conquistou um terceiro mandato, obtendo 216 assentos no parlamento estadual.

O caos vivido nos hospitais de todo o país e as cenas impressionantes de campos pejados de corpos para incinerar em crematórios improvisados não são alheias à derrota de Modi, cada vez mais criticado pela desastrada gestão da crise e pelo atraso na vacinação. Há atualmente mais de 19 milhões e meio de infetados no país e somente cerca de 8 milhões de pessoas vacinadas.





A segunda vaga foi agravada por uma nova estirpe do coronavírus mais contagiosa. Dez estados têm em vigor restrições preventivas, mas Modi recusa decretar um confinamento nacional receando o impacto económico da medida.