Índia com 211.298 novos casos de Covid-19 e 3847 mortos nas últimas 24 horas

A Índia registou 211.298 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais 2.377 infeções que na véspera, além de 3.847 mortos, anunciou o Ministério da Saúde indiano.

O total de mortes eleva-se agora a 315.235, o que faz da Índia o terceiro país do mundo com mais óbitos provocados por covid-19, depois dos Estados Unidos e Brasil, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Com mais de 27,3 milhões de infeções acumuladas, a Índia é o segundo país com mais casos a nível mundial, depois dos Estados Unidos.