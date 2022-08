Índia confirma primeira morte relacionada com a varíola dos macacos

A Índia confirmou esta segunda-feira a primeira morte relacionada com a varíola dos macacos no estado de Kerala. Homem morreu no sábado passado.De acordo com um ministro do estado, citado pela Reuters, a vítima tinha testado positivo nos Emirados Árabes Unidos a 21 de julho.Na sexta-feira passada, em Espanha também tinha sido relatada a primeira morte relacionada com a varíola dos macacos.

No pais, os casos notificados provêm de 17 Comunidades Autónomas: Madrid (1 656), Catalunha (1 406 - 1 256 casos estão incluídos na plataforma de notificação SiViES), Andaluzia (498), Comunidade Valenciana (213), Ilhas Canárias (102), País Basco (98), Ilhas Baleares (89), Aragão (45) e Galiza (37).