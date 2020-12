A Índia anunciou esta terça-feira ter detetado seis pessoas infetadas com a variante do novo coronavírus descoberta em território britânico e que tinham regressado do Reino Unido nas últimas semanas.

O Ministério da Saúde informou em comunicado que os seis pacientes estavam isolados e que os seus companheiros de viagem foram localizados.

Os contactos diretos com os doentes infetados foram também colocados em quarentena.