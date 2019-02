Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Índia e Paquistão à beira da guerra

Rivais nucleares lançam ataques aéreos e barragens de artilharia.

Por Ricardo Ramos | 08:45

Os arquirrivais nucleares Índia e Paquistão estavam esta quarta-feira à beira de uma nova guerra aberta, com ataques aéreos de parte a parte e barragens de artilharia de ambos os lados da fronteira da disputada região de Caxemira.



A escalada de tensão foi provocada pelo sangrento atentado de 14 de fevereiro contra uma coluna militar indiana, que fez mais de 40 mortos.



A Índia acusou o grupo militante Jaish-e-Mohammed, apoiado pelo Paquistão, e na segunda-feira lançou ataques aéreos contra alegadas posições do grupo no território paquistanês.



O governo de Islamabad reagiu ontem com ataques aéreos em solo indiano, na resposta aos quais um ‘caça’ MiG-21 indiano foi abatido pelas defesas aéreas paquistanesas.



O piloto conseguiu ejetar-se e caiu em território paquistanês, onde foi espancado por populares antes de ser detido pelo Exército. Os dois países lançaram barragens de artilharia que fizeram vários feridos.



O PM paquistanês, Imran Khan, apelou ao diálogo e alertou para o risco de a escalada ficar "fora de controlo".



"Com o tipo de armas que temos, não podemos arriscar um erro de cálculo", afirmou, referindo-se ao arsenal nuclear dos dois países, que já travaram três guerras desde 1947, duas das quais por causa de Caxemira.