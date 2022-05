O Sri Lanka recebeu a primeira remessa de um pacote de ajuda humanitária no valor de 16 milhões de dólares (15 milhões de euros) da vizinha Índia para mitigar a grave crise económica no país.

O embaixador indiano no Sri Lanka, Gopal Baglay, entregou a doação ao ministro dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka, Gamini Peiris, no domingo à noite.

A primeira remessa, no valor de 5,6 milhões de dólares (5,25 milhões de euros), inclui arroz, leite em pó e medicamentos essenciais.