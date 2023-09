Índia envia o seu primeiro satélite para estudar o Sol

A Índia envia este sábado o seu primeiro satélite para estudar o Sol, pouco mais de uma semana depois de ter alunado no polo sul uma sonda com um robô, um feito inédito na exploração espacial.

O satélite Aditya-L1 será lançado do centro espacial de Sriharikota, no sul da Índia, às 11:50 locais (07:20 em Lisboa), e depois posicionado a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, no chamado ponto de Lagrange 1 (L1).

Aditya, que significa Sol em hindi, irá registar a atividade solar, em particular a dinâmica dos ventos solares (emissão contínua de partículas subatómicas provenientes da coroa solar) e os seus efeitos na meteorologia espacial.