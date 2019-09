Índia falha missão para se tornar quarto país a chegar à lua

Kailasavadivoo Sivan,

A Índia tentava ser o quarto país a chegar à lua quando perdeu contacto com o módulo "Vikram" da missão indiana "Chandrayanna". Os investigadores perderam a ligação momentos antes da sonda não tripulada colidir com a lua.A agência espacial da Índia perdeu o contacto com o Chandrayaan - nome dado a uma sonda não tripulada - enviado numa missão lunar. O Chairperson da Organização Indiana de Pesquisa Espacial,disse que o sucedido foi um contratempo nos planos ambiciosos da nação para chegar à lua.No centro de rastreamento da agência em Bangalore, Índia, Sivan disse aos muitos cientistas que lá se encontravam, perturbados com a situação, que "a informação está a ser analisada".Até ao momento, apenas os Estados Unidos da América, a Rússia e a China foram bem sucedidos na missão de aterragem no satélite natural da Terra.