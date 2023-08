A missão espacial indiana ‘Chandrayaan-3’ alunou na quarta-feira com sucesso, transformando a Índia no primeiro país a fazer pousar uma nave espacial no polo Sul lunar.



O sucesso indiano surge apenas dias depois de uma nave da Rússia se despenhar na Lua. A Índia é somente o quarto país a fazer pousar uma nave na Lua, depois de EUA, antiga União Soviética e China.









