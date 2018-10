Índia inaugura a maior estátua do mundo: tem 182 metros de altura

Monumento de bronze foi inaugurado sob protestos e fortes medidas de segurança.

Por Lusa | 08:57

A Índia inaugurou esta quarta-feira, sob fortes medidas de segurança por medo de manifestações de comunidades locais, a estátua mais alta do mundo, um monumento com conotação política construída no estado natal do primeiro-ministro nacionalista hindu Narendra Modi.

O chefe de governo indiano inaugurou oficialmente a "Estátua da Unidade", que se eleva junto a um rio numa região remota de Gujarat, no oeste do país. O edifício de bronze, cimento e aço tem 182 metros de altura e representa Sardar Vallabhbhai Patel, uma das figuras da independência do país erigida por nacionalistas hindus.

"Hoje é um dia para ser lembrado na história da Índia, nenhum indiano vai esquecer este dia", disse Narendra Modi no seu discurso.