Índia não planeia convidar Ucrânia para a cimeira do G20 em setembro

A Índia não planeia convidar a Ucrânia para a cúpula do grupo dos 20 países industrializados e em desenvolvimento em setembro, conhecidos como G20, anunciou esta quinta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros daquele país.

"Na nossa opinião, a participação no G20 é para membros e organizações que convidamos. Declarámos essa lista assim que assumimos a presidência do G20" em dezembro, disse aos jornalistas Subrahmanyam Jaishankar.

A Ucrânia não é membro do G20, enquanto a Rússia, com quem trava uma guerra, faz parte do grupo. A Índia evitou condenar a guerra da Rússia na Ucrânia e tem envidado esforços para que tenha um fim através da diplomacia e do diálogo.

Espera-se que a guerra na Ucrânia e a interrupção no abastecimento global de alimentos e combustível sejam uma prioridade na agenda da cimeira do G20 em Nova Deli.

No ano passado, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky foi convidado a participar na cúpula do G20 em Bali, na Indonésia.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, reuniu-se com o presidente da Ucrânia à margem da cúpula do G7 no Japão, em maio, naquele que foi o primeiro encontro desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado.

A Índia espera aprofundar o comércio com a Rússia, aliada na Guerra Fria, a quem continua a comprar quantidades recordes de petróleo bruto, dependendo também daquele país para cerca de 60% de seu equipamento de defesa.

Em abril, a Ucrânia pediu à Índia que fornecesse medicamentos e equipamentos médicos e ajudasse a reconstruir a infraestrutura danificada pela guerra.

A Índia disse que além de medicamentos e equipamentos médicos também iria doar autocarros escolares à Ucrânia.

AAT // EA

Lusa/Fim