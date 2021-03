Índia regista o maior número do ano de novos casos diários de Covid-19

A Índia registou o maior aumento diário do ano de casos de Covid-19 neste domingo, com 25320 novas infeções, sendo o terceiro país mais afetado globalmente pelo novo coronavírus, com 11,36 milhões de casos. Na frente estão os Estado Unidos da América e, em segundo, o Brasil.

Os dados deste domingo mostram que o número de mortes por Covid-19 no país aumentou para quase 159 mil nas últimas 24 horas, segundo avança a Reuters.

Em Nova Delhi há relatos de um aumento constante nas infeções nas últimas duas semanas, com as autoridades de saúde a alertar os residentes para não facilitarem e para seguirem as medidas de segurança e higiene.

O número de casos na Índia tem caído constantemente desde o pico que se registou no final de setembro mas o aumento das reuniões sociais e das viagens causou um aumento desde o início de fevereiro, mesmo com a campanha de vacinação contra a Covid-19 a decorrer em todo o país.

O governo pretende vacinar um quinto dos 1,3 mil milhões de habitantes da Índia até agosto deste ano.