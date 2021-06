Índia regista o menor número de casos positivos em dois meses por Covid-19

A Índia registou este domingo o menor número de infeções pelo novo coronavírus em dois meses, com 114.460 novos casos, longe do pico de mais de 400 mil em maio, uma queda que se reflete lentamente no número de mortes.

"O país registou menos de 200 mil casos diários nos últimos dez dias. Isso é o resultado da colaboração e esforços contínuos do Governo central e das regiões", informou o Ministério da Saúde da Índia num comunicado.

Essa queda no número de novas infeções não era observada na Índia desde o último dia 6 de abril, quando se registou cerca de 97 mil casos.