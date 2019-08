Índia retira autonomia à região da Caxemira

A Índia revogou esta segunda-feira um artigo da Constituição que concedia estatuto especial à região da Caxemira. A decisão ameaça aumentar tensões com o vizinho Paquistão, que reclama essa região de maioria muçulmana desde a independência e divisão da Índia, em 1947.A decisão significa que o estado de Jammu e Caxemira (a parte da Caxemira sob domínio indiano) deixará de ter autonomia para fazer as suas próprias leis. Deixará também de poder restringir a compra de terras pelos não residentes.A revogação do artigo 370, que assegurava estas liberdades especiais à maioria muçulmana, significa, desde logo, que os indianos podem investir na região e reforçar a população hindu, com o risco de agravar tensões."A Índia está a jogar um jogo perigoso que terá consequências sérias para a paz e a estabilidade da região", afirmou Shah Mehmood Qureshi, ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, concluindo: "Como parte desta disputa internacional, o Paquistão exercerá todas as opções possíveis para travar esta decisão ilegal."Recorde-se que a posse da Caxemira foi motivo de duas das três guerras combatidas por Índia e Paquistão desde 1947. O facto de um e outro país serem potências nucleares faz do conflito regional motivo de preocupação para a comunidade internacional.