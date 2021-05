Índia retirou mais de 135 mil pessoas na costa oeste devido ao ciclone Tauktae

A Índia retirou mais de 135.000 pessoas na costa oeste do país antes da chegada do ciclone Tauktae com ventos até 185 quilómetros por hora enquanto o país regista o maior número de casos Covid-19 no mundo.

"É muito provável que se mova de norte para noroeste e alcance a costa de [estado de] Gujarat na tarde de hoje", segundo o Departamento de Meteorologia da Índia (IMD).

O Tauktae, que atualmente está sobre o Mar da Arábia, deverá chegar à costa do estado ocidental ao início da noite, com ventos de 144 a 165 quilómetros por hora e rajadas que podem chegar a 185 quilómetros por hora, de acordo com o IMD.