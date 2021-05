E estes dados podem ser só a ponta do icebergue, já que vários peritos estimam que os números reais podem ser cinco a dez vezes superiores.



A mortífera vaga da pandemia de Covid-19 que assola a Índia continua a não dar tréguas. Com o número de novos casos acima dos 300 mil pelo 12º dia consecutivo, o país tem neste momento mais de 3,4 milhões de casos ativos (ou seja, pessoas atualmente infetadas) e deverá ultrapassar esta terça-feira a barreira dos 20 milhões de casos desde o início da pandemia.E estes dados podem ser só a ponta do icebergue, já que vários peritos estimam que os números reais podem ser cinco a dez vezes superiores.

Esta segunda-feira foram registados 368 147 novos casos em todo o país, confirmando a tendência registada há mais de uma semana. São mais de um milhão de novos infetados a cada três dias.



O país tinha até segunda-feira um total de 19,9 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia e irá certamente passar esta terça-feira a trágica marca dos 20 milhões. Foram ainda registados 3417 novos óbitos, fazendo subir o total para 218 959.





Os hospitais das grandes cidades estão sobrelotados e não têm oxigénio para acudir aos milhares de pacientes que chegam todos os dias. Muitos ficam na rua à espera de vaga e ali acabam por morrer sem qualquer assistência, para desespero dos familiares.



As morgues e crematórios também não estão a conseguir dar resposta e em várias localidades estão a ser realizadas cremações em massa ao ar livre.



Apesar do cenário trágico, o rácio de testes positivos face ao número de testes realizados caiu pela primeira vez nas últimas semanas e as autoridades acreditam que o país poderá atingir o pico da corrente vaga ainda esta semana.



pormenores



Modi resiste



Onze estados e regiões decretaram restrições à circulação, mas o PM Narendra Modi resiste a ordenar um confinamento nacional para não prejudicar a economia.



Críticas



Governo foi criticado por ter permitido a realização de eventos religiosos de massas e comícios políticos nos meses de março e abril apesar do aumento de casos provocado pela nova variante do vírus.



Variante alastra



A nova variante indiana do coronavírus já foi detetada em pelo menos 17 países, incluindo Portugal, Espanha e Reino Unido. Vários países proibiram a entrada de viajantes vindos da Índia.