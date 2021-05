Índia ultrapassa 25 milhões de casos e regista novo recorde de mortes por Covid-19

A Índia contabilizou 263.533 infetados nas últimas 24 horas, ultrapassando os 25 milhões de casos desde o início da pandemia de Covid-19, no mesmo dia em que registou 4.329 mortos, um novo recorde.

Com 25.228.996 infeções acumuladas, o país é o segundo no mundo a ultrapassar os 25 milhões de casos, depois dos Estados Unidos, de acordo com dados da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

O Brasil, o terceiro país com mais casos no mundo, a seguir aos EUA e à Índia, tinha na última contagem 15,6 milhões de infeções.