Índia ultrapassa os 20 milhões de casos de Covid-19

A Índia ultrapassou esta terça-feira os 20 milhões de casos de coronavírus confirmados desde o início da pandemia, tornando-se o segundo país mundial a atingir a trágica marca depois dos EUA, numa altura em que a atual vaga de infeções continua completamente fora de controlo perante a recusa do governo em decretar um confinamento nacional.









O país registou terça-feira 357 229 novos casos, no décimo terceiro dia consecutivo em que o número de novas infeções ficou acima das 300 mil, tendo atingido um total acumulado de 20 499 391 pessoas infetadas desde o início da pandemia. Para ter uma ideia do avanço descontrolado dos contágios do país, foram precisos 10 meses para a Índia atingir os 10 milhões de casos, e apenas quatro para chegar dos 10 aos 20 milhões.

Os modelos matemáticos usados pelo governo preveem que o país atinja esta quarta-feira o pico das infeções, e em vários estados o número de novos casos mostrou nos últimos dias tendência para estabilizar, mas isso, por si só, não é suficiente para aliviar os hospitais, que há semanas lutam contra a falta de camas e oxigénio para tantos doentes. A Índia tem atualmente mais de 3,4 milhões de casos ativos.





A oposição voltou esta terça-feira a pressionar o governo do PM Narendra Modi para decretar um confinamento a nível nacional como única forma de controlar os contágios.



“A inação do governo está a matar milhares de pessoas inocentes”, acusou no Twitter o líder da oposição, Rahul Gandhi, enquanto o influente jornal ‘Times of India’ escreveu em editorial que tanto o governo central como os governos regionais mostraram “total falta de preparação” para a segunda vaga.



Pormenores



Falta de oxigénio na Justiça



Desesperados com a escassez de oxigénio, vários hospitais de Nova Deli estão a recorrer à Justiça para forçar o governo a cumprir a sua obrigação de garantir um abastecimento adequado às necessidades.



Com 20 mil novos casos por dia, a capital indiana precisa de 976 toneladas diárias de oxigénio, mas recebe apenas 490 do governo.





Vacinação em queda



Depois de ter atingido um recorde de 4,5 milhões de vacinas diárias no mês passado, a campanha de vacinação do governo sofreu um forte revés com a escassez de doses e as dificuldades de abastecimento, tendo o número de doses administradas caído para metade. Vários estados tiveram de suspender a vacinação por falta de doses.





Números desfasados



Peritos independentes estimam que o número real de casos e mortes pode ser cinco a dez vezes superior à contagem oficial.