Homem de 27 anos declarado morto mostra sinais de vida na mesa de autópsia

Um indiano declarado morto por médicos após um grave acidente de motocicleta mostrou sinais de vida quando já estava numa mesa de autópsia, pouco antes do início do exame 'post-mortem', disse esta quarta-feira um responsável do serviço de saúde indiano.

O homem de 27 anos, da cidade de Mahalingapur, no Estado de Karnataka, no sul do país, foi transportado em estado crítico no último fim de semana para um hospital privado, onde os médicos o declararam morto.

A sua família transferiu o "corpo" para um hospital público próximo, onde deveria passar por uma autópsia na segunda-feira.