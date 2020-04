Indianos voltam a ver os Himalaias pela primeira vez em décadas após diminuição da poluição devido ao confinamento

As cordilheiras do Himalaias tornaram-se visíveis em várias partes da índia pela primeira vez em 30 anos. Tal acontece devido aos baixos níveis de poluição do ar que se fazem notar como consequência do isolamento social que se vive no país devido à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a CNN, são vários os pontos da Índia de onde é possível ver os Himalaias. Um exemplo desses pontos é o distrito de Jalandhar, em Punjab, a quase 200 quilómetros de distância dos Himalaias.

O fenómeno está a ser fotografado por vários internautas que partilham essa visão nas redes sociais. Nas diversas imagens é possível ver as montanhas cobertas de neve.

Recorde que o surte de Covid-19, que já fez mais de 87 mil pessoas em todo o Mundo, obrigou os países a adotarem medidas de combate à pandemia. A Índia não foi exceção e, por causa disso, a qualidade do ar melhorou e a poluição diminuiu, tornando assim possível o fenómeno agora observado pelos moradores.