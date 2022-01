Indígena de 8 anos recebe primeira vacina Covid aplicada em crianças no Brasil

O indígena Davi Seremramiwe Xavante, 8 anos, morador no estado de São Paulo, onde é tratado a uma doença genética, foi vacinado esta sexta-feira contra a covid-19, tornando-se o primeiro menor de 11 anos a ser imunizado no Brasil.

A criança indígena mora na cidade de Piracicaba, localizado no interior do estado de São Paulo, e é filho do cacique da etnia Xavante Jurandir Siridiwe.

O menino foi imunizado com a vacina pediátrica desenvolvida pela Pfizer, a única autorizada para o público infantil no país, numa cerimónia simbólica realizada no Hospital das Clínicas, na zona oeste da capital 'paulista', às 12:00 locais (15:00 em Lisboa) onde ocorreu também a imunização de outras crianças, todas com algum tipo de comorbilidade.