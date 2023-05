Indígena e quatro garimpeiros morrem em ataques do garimpo ilegal na Reserva dos Índios Yanomami na Amazónia

Dois ataques armados levados a cabo por garimpeiros ilegais durante o fim de semana na reserva dos índios Yanomami no estado brasileiro de Roraima, no coração da Amazónia, mataram cinco pessoas e deixaram duas feridas. Esta segunda-feira, os feridos, dois indígenas Yanomami, continuavam internados no Hospital-Geral de Roraima, em Boa Vista, a capital do estado, em estado grave mas recuperando-se de cirurgias.

O primeiro ataque ocorreu sábado na região da reserva conhecida como Uxiu, onde um grupo de garimpeiros com armas de guerra atirou em indígenas, apanhados de surpresa. Um Yanomami, atingido na cabeça, morreu no local, e os outros dois, baleados na região abdominal, foram socorridos para a aldeia Surucucu, onde foi montado semanas atrás um hospital de campanha, e depois transferidos por via aérea para Boa Vista.

Neste domingo, em outro incidente grave, desta feita na região conhecida como "Ouro Mil", garimpeiros fortemente armados receberam à bala agentes da Polícia Rodoviária Federal, PRF, e do Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, quando estes desceram da aeronave em que tinham chegado para fiscalizarem mais um garimpo clandestino na reserva indígena. Os agentes da PRF e do Ibama, também fortemente armados, reagiram, quatro garimpeiros foram mortos e os outros fugiram pela floresta.

Nesta ação, os agentes descobriram no acampamento que iam fiscalizar e destruir quando foram atacados um verdadeiro arsenal de guerra dos garimpeiros. Foram apreendidas quatro pistolas automáticas, oito espingardas de uso militar e alto poder ofensivo, vasta munição de grosso calibre e miras que permitem atingir alvos a longa distância.

Ao tomar posse em 1 de Janeiro, o presidente Lula da Silva prometeu expulsar das reservas indígenas, principalmente nas da Amazónia, os milhares de garimpeiros ilegais que destroem a floresta, poluem os rios e escravizam os índios à procura de ouro, e anunciou uma grande operação militar para tirar da região todos os invasores. Até hoje, essa mega-operação militar não aconteceu, o que o governo fez foi enviar para a reserva Yanomami, a maior do Brasil, várias equipas da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ibama e alguns militares das Forças Armadas, que, sem efectivos e meios suficientes, têm-se arriscado em acções pontuais no meio da floresta, não tendo no entanto até hoje conseguido expulsar todos os invasores.