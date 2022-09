Indígenas lançam candidaturas para criar 'bancada da floresta' no Brasil

O lançamento de dezenas de candidaturas indígenas no Brasil nas eleições de 2022 faz parte de um movimento que pretende formar bancadas em defesa da terra e das florestas no Congresso e nos estados brasileiros, explicou à Lusa Sónia Guajajara.

"O que fez aumentar essa participação indígena na política brasileira em 2022 foi uma decisão do próprio movimento indígena e um chamado da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) para essa disputa eleitoral entendendo que é importante ter uma representatividade indígena nos espaços de decisão", disse Guajajara, líder indígena e candidata a uma vaga na câmara baixa do Parlamento brasileiro.

"O Congresso Nacional é o espaço que toma todas as decisões sobre os direitos. Seja para ter direitos ou para retirar direitos, então nós entendemos que era hora de aumentar a representatividade no Congresso e também garantir representatividade nas Assembleias legislativas" dos estados, acrescentou a ativista, escolhida entre 100 personalidades mais influentes do mundo pela revista norte-americana Time em maio passado.