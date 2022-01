Índio carrega pai às costas durante seis horas para o levar a um centro de vacinação Covid-19

A fotografia de um índio a carregar o pai às costas na Amazónia para tomar a vacina da Covid-19 está a correr o mundo e é difícil ficar indiferente. Tawy Zó'é, de 24 anos, carregou o pai, Wahu Zó'é, de 67 anos, pela floresta durante cerca de seis horas.O autor da fotografia foi o médico Erik Jennings Simões que refere à BBC Brasil ter sido uma dos momentos mais marcantes do ano de 2021.A imagem foi captada no início do ano anterior mas só agora foi partilhada nas redes sociais pelo profissional de saúde."Quis passar uma mensagem positiva de início de ano", referiu o médico à BBC.O povo indígena Zó'é vive em cerca de 669 mil hectares de floresta no Norte do Pará. Até ao momento, nenhum elemento foi infetado pela Covid-19.