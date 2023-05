Indonésia e Irão assinam acordo comercial e reforçam laços

A Indonésia e o Irão assinaram esta terça-feira um acordo comercial e comprometeram-se a fortalecer os laços entre os países no primeiro dia da visita do presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ao arquipélago.

"Espero que (este acordo) aumente o comércio entre a Indonésia e o Irão", afirmou o presidente da Indonésia, Joko Widodo, depois de assinar um total de dez acordos entre os dois países no Palácio Bogor, na capital.

O acordo comercial facilitará o acesso da Indonésia ao mercado iraniano, nomeadamente no que diz respeito às exportações de óleo vegetal, cacau, café e tabaco, segundo o ministério do Comércio do país.

Em troca, a Indonésia irá reduzir as suas tarifas alfandegárias para as exportações iranianas, incluindo as de petróleo.

Raisi garantiu, na sua primeira visita oficial ao arquipélago, que os dois países pretendem elevar o valor total do seu comércio para 20 mil milhões de dólares (18 mil milhões de euros).