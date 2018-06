Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Indonésia em alerta máximo para a aviação após erupção do vulcão Merapi

Erupção teve a duração de dois minutos e foi acompanhada por pequenos abalos.

09:07

As autoridades na Indonésia emitiram esta sexta-feira alerta máximo para a aviação após a erupção do vulcão Merapi, na ilha de Java, que expulsou uma coluna de cinza de seis quilómetros de altura.



A erupção do vulcão teve a duração de dois minutos e foi acompanhada por pequenos abalos, queimando áreas de bosque próximas da cratera, com o centro de vulcanologia e mitigação e perigos geológicos indonésio a emitir uma advertência dez minutos depois da erupção.



O alerta encontra-se no nível dois numa escala máxima de quatro.



Até agora, as operações do aeroporto internacional Adisutjipto, a cerca de 30 quilómetros a sul do vulcão, não foram afetadas.