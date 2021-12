Indonésia levanta alerta de tsunami após sismo de magnitude de 7,3

A Indonésia levantou esta terça-feira o alerta de tsunami emitido na sequência do sismo de magnitude de 7,3 ao largo da ilha das Flores, no leste do país.

De acordo com o Instituto geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu a uma profundidade de 18,5 quilómetros sob o mar, enquanto o epicentro foi registado a 112 quilómetros a norte da cidade de Maumere, a segunda maior da ilha, com uma população de 85 mil habitantes.

Algumas horas depois do sismo, o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico no Hawaii e a agência indonésia levantaram o alerta de tsunami.