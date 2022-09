Indonésia quer atrair nómadas digitais para o país

A Indonésia está a adotar medidas para fixar turistas na costa tropical do país, concretamente para a estância turística de Bali. A estratégia direciona-se para os chamados "nómadas digitais", que são trabalhadores oriundos de outros países, e que podem trabalhar remotamente.O ministro do turismo do país diz que se tem observado, nos últimos anos, a tendência para visitas de longa duração e de fluxo de nómadas digitais.Numa publicação na rede social Instagram, Sandiaga Uno, informou que os nómadas digitais podem agora visitar a Indonésia e trabalhar até seis meses, utilizando um visto sócio-cultural.